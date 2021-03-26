Adıyaman'da İHH'dan İsrail'in Filistin'deki hukuksuz yerleşimlerine karşı birlikte hareket etme çağrısı

Adıyaman'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal faaliyetlerini ve hukuksuz yerleşimleri durdurmak için uluslararası kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Adıyaman'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal faaliyetlerini ve hukuksuz yerleşimleri durdurmak için uluslararası kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

İHH üyeleri tarafından Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Adıyaman Genç İHH Başkanı Osman Bozan, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp, her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını söyledi.

Birçok ailenin sürekli, zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşadığını ifade eden Bozan, şunları kaydetti:

"Filistinliler, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te kendilerine ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor. Topraklarından hukuksuz bir şekilde zorla koparılan Filistinli aileler, Siyonist yerleşimcilerin işgali ve açtığı davalar nedeniyle yıllardır İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrail'in Filistinlileri evlerinden ve yerlerinden etme projesi siyasi bir plandır. İsraillileri korumayı ve karşılığında Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlamaktadır. "

İsrail'in hukuk ihlallerinin uluslararası yargının ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisindeki suçlar kapsamına girdiğini dile getiren Bozan, "İsrail, hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır. Hukuksuz işgal durdurulmalı, evlerin yıkımlarına son verilmeli, yeni ev yapma ve restorasyonun önündeki engeller kaldırılmalıdır. İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz