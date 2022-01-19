Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız

ADIYAMAN (Haberler.com) - Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dün akşamdan beri ülkemizi esir alan kar yağışını ve Adıyaman'daki son durumu anlattı.

"YOLLAR AÇILIYOR, AKABİNDE TEKRAR KAPANIYOR"

Şehrin kara teslim olduğunu belirten Kılınç, "100 yılda bir görebileceğimiz kar manzarasıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar bu kadar kar yağdığını ben de hiç görmemiştim. Şehir merkezinde yaklaşık 50 cm'ye yakın kar kalınlığı var. Dünden beri arkadaşlarımız kara yolları ekipleriyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak kar yağışı devam ediyor. Yol açılıyor ama akabinde tekrar kapanıyor. Bu gece de don olma ihtimali yüksek. Bu sebeple arkadaşlarımız tuzlama çalışmalarına devam edecek. Hemşehrilerimize diyoruz ki biraz sabır, biraz metanet." dedi.

"BİRÇOK KÖY YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI"

Köylerin durumuna da değinen Kılınç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Tabi sadece şehir merkezi için geçerli değil, köylerimiz de de yollar maalesef kapalı. Daha çok ana bulvarları, yolları açmaya çalışıyoruz. Maalesef çok sayıda köyümüzde yollar kar nedeniyle kapalı. Ana yollarda zaman zaman tıkanmalar olsa da büyük bir sıkıntı yok. Şehir merkezine biz bakıyoruz, şehir dışındaki köy yollarına da İl Özel İdaresi ve kara yolları bakıyor. Bildiğim kadarıyla da oralarda çok ciddi bir mağduriyet yok. Bir haber geldiğinde de zaten tüm ekiplerimizle hızlı bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz."

"KAR YAĞIŞI BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK"

Kar yağışının bir hafta daha devam edeceğini belirten Süleyman Kılınç, "Sadece bizim için değil tabii ki Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu için risk devam ediyor. Muhtemelen bir hafta daha kar yağışı sürecek. Küresel ısınma falan diyorduk ama böyle bir sürprizle karşılaştık. Cenab-ı Allah'ın bir mucizesi. Bizler de hastalarımız ve yaşlılarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapmıştık tabii ama bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. 20 cm falan denilmişti ama değil, şu an 50 cm kar kalınlığı ile karşılaştık. Köylerde muhtemelen çok daha fazladır. Hazırlıklı olsanız bile hiç beklemediğiniz doğa olaylarına karşılaşabiliyorsunuz. Ama elimizden geldiğince tüm gücümüzle sahadayız." ifadelerini kullandı.

"SOKAK HAYVANLARIMIZI UNUTMAYALIM"

Kılınç son olarak şunları söyledi: "Ciddi manada gıda ve sağlık alanında mağduriyet yaşayanlar için aktif bir şekilde çalışıyoruz. İhtiyaç noktasında bize iletildiğinde hemen arkadaşlarımızı devreye sokuyoruz. Karlı havada insanlarımızla birlikte diğer canlıları da ihmal etmememiz lazım. Hayvanlar için her yere yem bırakıyoruz, mümkün mertebe diğer canlıların da mağdur olmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızda da farkındalık yaratmak amacıyla bunu hatırlatmakta fayda var. Onlar da Allah'ın yarattıkları, ihmal etmeyelim."

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