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Adıyaman Belediyesi işçileri için zam görüşmeleri başladı

Adıyaman Belediyesi işçileri için zam görüşmeleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan daimi işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi'nde çalışan daimi işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Hallaç, Mali Hizmetler Müdürü Kasım Uçarer, Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Güzel ile Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ve sendika yetkililerinin katıldığı ilk toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, görüşmelerin herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.

Yapılacak olan görüşmelerden sonra belediyede çalışan daimi işçilerin 2022 yılı zam oranı belirlenecek. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi işçileri için zam görüşmeleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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