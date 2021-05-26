Adilcevaz'da ceviz ormanı kurulacak

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanı kurulması için çalışma başlatıldı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanı kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Adilcevaz'da, verimsiz meraların değerlendirilmesi için belediye proje hazırladı. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ceviz fidanları, ilçenin yamaçlarındaki verimsiz meralara dikilerek ceviz ormanlarına dönüştürülecek. Uygulanacak proje kapsamında ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.

Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Erkoç, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Ağaçlandırma Şefi Hüseyin Pınar ve Bitlis Orman Mühendisi Salih Şahin, yapılacak çalışmalarla ilgili toplantı yaptı.Çalışmalar kapsamında Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nce ceviz ormanlarının kurulacağı arazide teraslama çalışmalarına başlandı.'HEM YEŞİLLENDİRECEĞİZ HEM KATMA DEĞER KATACAĞIZ'

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz'ın ekonomisine katkı sağlayacak önemli projeyi hayata geçirmenin gayretinde olduklarını belirterek, "İlçemizde ekonomik getirisi yüksek olan cevizin üretimini artırmak ve halkımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız proje sayesinde ilçe merkezinin çevresini 1800 rakımlara kadar ilk etapta 500 dönümlük ceviz ormanı yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığımız girişimler neticesinde projemiz programa alındı. Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazide teraslama çalışmalarına başladı. İnşallah sonbaharda fidan dikimi çalışmalarıyla birlikte ilk etap çalışmalarını tamamlayacağız. Başlatmış olduğumuz proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak hem yeşillendireceğiz hem de ilçemizin ekonomisine katma değer katacak gelir elde edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Beşkardeş