Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil, yasal yollara başvuruyor

Fenomen Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini 3 kadınla aldattığını hatta bunlardan birinin ünlü bir ailenin oyuncu kızı olduğunu söyledi. Söylemezsem Olmaz programında fenomenin bahsettiği kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki yasak aşk iddiasını reddeden Erbil, yasal yollara başvurdu.

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, Instagram hesabından yayınladığı videolarda ihanete uğradığını anlattı. İş insanı eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini 3 farklı kadınla aldattığını söyleyen fenomen, "Bu kadınların birbirinden haberi yok. Hepiniz rezilsiniz" dedi. Söylemezsem Olmaz programı sunucuları ise Cansu Miasu Özlevi'nin bahsettiği kadınlardan birinin Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etti.

YASMİN ERBİL: ADIMI LEKELEMEYE ÇALIŞAMAZSINIZ

Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Konuya ilgili hukuki süreç başlattıklarını duyuran Yasmin Erbil'in avukatı Murat Teber ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdaşmayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

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