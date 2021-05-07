Adetliyken saç boyanır mı? Reglken saç boyamak caiz mi?

Adetliyken saç boyanır mı? sorusu yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Adet dönemi olarak da adlandırılan regl döneminde, vücutta hormonal değişimler meydana geldiği için bu dönemde saç boyası kullanmak fazla tercih edilmez. Peki, adetliyken saç boyanır mı? Reglken saç boyamanın zararı var mıdır? Adetliyken boyanan saç tutar mı? Reglken saç boyanır mı? Adetken saç boyamak caiz mi, abdest tutar mı?

Adetliyken saç boyanır mı sorusu neredeyse tüm kadınların merak ettiği sorular arasında yer almakta. Adet döneminde, vücutta hormonal değişimler meydana geldiği için kadınlar o dönemde saç boyası kullanmamayı tercih etmezler. Reglken saç boyanır mı? Adetliyken saç boyanır mı?

ADETLİYKEN SAÇ BOYANIR MI?

Adet döneminde vücudunuzun fazla ısınması saç renginizde kızıllanmalara dolayısıyla da istediğiniz renk tonunun tutmasına engel olabilir. Adet döneminizde koyu ve kahverengi tonlu boyalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Ancak açık sarı, platin sarısı gibi renkleri adet dönemlerinde yaptırabilirsiniz.

ADETLİYKEN SAÇ BOYAMAK CAİZ Mİ?

Abdest alırken, yıkanması gereken kısımlarda bir kuru yer kalırsa, abdest kabul olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması gerekir.

Bu nedenle, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. Oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mani olanlar abdest ve gusle de manidir. Abdest veya gusülden önce bunların çıkarılması gerekir.

Buna karşılık, vücutta tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir.

Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?

Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak, Hz. Peygamberin teşvik ettiği hususlardandır (Buhârî, Enbiyâ, 50; Müslim, Libâs, 80). Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir (Mubârekfûrî, Tuhfetü'l-Ahfezî, V, 433-441).

Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke'nin fethi günü, Hz. Ebû Bekr'in yaşlı babası Ebû Kuhâfe'nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız." (Ebû Dâvud, Tereccül, 18)

Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii hâline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa'd b. Ebî Vakkas, Ukbe b. Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir (Şevkânî, Neylü'l-evtâr, I, 367, 373).

Kadınlar için ise bir sınırlama yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir.

Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 288).