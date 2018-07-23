Adaya Sokulmayan 220 At, Sıcağın Altında Kaderine Terk Edildi

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanarak Adalara götürülmek istenen 220 at, kaçak getirildikleri gerekçesiyle adaya sokulmayınca kaderine terk edildi. 42 derece sıcak havada hayatta kalmaya çalışan atlar havadan görüntülenirken, atları İstanbul'a getiren kişi, "Atları İstanbul'a getiren vatandaşlardan biri, "Durum içler acısı. Hayvanların sırtında güneş doğuyor, akşamda çiğ yağıyor." dedi. Hayvanseverler, şahsa tepki göstererek atları olumsuz koşullarda tutmasına tepki gösterdi.

KAÇAK GETİRİLEN ATLAR ADAYA SOKULMADI

İddiaya göre Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanan yaklaşık 220 at İstanbul'a Adalar'da faytonlara sürülmek için getirildi. Ancak kaçak getirilmesi nedeniyle atlar adalara sokulmadı. Anadolu'dan atları getiren kişiler ise atları Beykoz Cumhuriyetköy'de boş bir alana bıraktı. Burada bakımsız ortamda ve sıcağın altında atlara bakmayan şahıslara hayvanseverler tepki gösterdi.

"HAYVANLARIN SIRTINDA GÜNEŞ DOĞUYOR, AKŞAM ÇİĞ YAĞIYOR"

Atlar adeta kaderine terk edilirken, çoğunun ayakta zor durduğu görüldü. Atları İstanbul'a getirenlerden biri olan Gökhan Ceylan; "220 tane at var. 45,50 gündür buralardayız. Durum içler acısı. Hayvanların sırtında güneş doğuyor, akşamda çiğ yağıyor. Biz hepimiz faytoncuyuz. Çalışmak için bu atlarımızı getirdik besledik. Adaya girmek istedik yasak dediler" dedi.

"FAYTONSUZ ADA OLMAZ"

Atların sağlık kontrolünden geçirildiği ve hiç bir hastalığının olmadığını söyleyen Ceylan, "Adalar tarihi bir nostaljidir. Faytonsuz ada olmaz. Oraya gelen milyonlarca turistin, oradaki yerli halkın doğup büyüdüğü yer faytondur, attır. 9 aydır ben ada'da çalışamıyorum, hayvanlarım yatıyor" şeklinde konuştu.

"TEK AMACIMIZ ADAYA GİRELİM, ATLARIMIZI TEDAVİ EDELİM"

"Tek amacımız adaya girelim, atlarımızı tedavi edelim" diyen Gökhan Ceylan. "Adaya girdiği zaman, ada'da yemini yiyecek, arpasını yiyecek, yulafını yiyecek, kepeğini yiyecek yeri gelirse ilaç tedavisi görecek hayvan kendine gelecek. Tek amacımız ada'ya girelim adadaki atlarımızı, burada kalan atlarımızı tedavi edelim. Seneye hazırlık yapalım, bu seneden bir beklentimiz yok" dedi.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan hayvanseverler atların sıcak altında bakımsız ortamda beslenmesine tepki gösterdi.