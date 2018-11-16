Son Dakika! Tanıtım Toplantısına Giden AK Parti'liler Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, AK Parti Kadınhanı Belediye Başkan aday adayı tanıtım toplantısına giden hafif ticari araç, yolun sağına park etmiş traktörün römorkuna çarptı. Arkadan gelen ve hafif ticari araca çarpmak istemeyen otomobil ise şarampole devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

LASTİKLERİ PATLAYAN ARAÇ, YOL KENARINDAKİ RÖMORKA ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Kadınhanı- Polatlı yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çalış yönetimindeki 42 FD 102 plakalı hafif ticari araç, lastikleri patladığı için yolun sağına park eden pancar yüklü traktörün römorkuna çarpıp takla attı. Bu sırada arkasından gelen Suriye uyruklu Ranım Aldarwısh'un yönetimindeki 33 VFP 64 plakalı otomobil ise araca çarpmamak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hüseyin Çalış yara almadan kurtulurken yanında bulunan Nebi Sarı, İsmail Tanık, Tunahan Tanık, Ali Kocalar, Rahmi Karataş ve Elif Çalış ile diğer sürücü Ranım Aldarwısh, yanındaki Lın Kana ve Mustafa Aziz Güzel yaralandı.

AK PARTİ'LİLER HASTANEYE AKIN ETTİ

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçta bulunanların AK Parti Kadınhanı Belediye Başkanı aday adayı tanıtım toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayı duyan AK Parti'liler ise hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.