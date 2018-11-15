Aday Adayı Ali Ekinci Seçim Startını Verdi

AK Parti'den Battalgazi Belediye Başkan aday adayı olan Ali Ekinci, seçim çalışmalarına Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek start verdi. Dernek üyeleri Ali Ekinci'ye yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Malatya İl Başkanlığına giderek Battalgazi Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ekinci ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Naci Yagır, Ali Ekinci'ye çıktığı yolda başarılar dileyerek, "Daha önceki başkanlık döneminde hizmetlerinizi takip ettik. Bu vesile ile karşılaşmak bugüne nasip oldu. Kalbimizle gönlümüze sizleri takip ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Halka hizmet etmeye talip olduklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Ali Ekinci ise, seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını söyledi.

Süreç içerisinde çalmadık kapı bırakmamaya özen göstereceklerini belirten Ekinci, hizmet etmenin en büyük düsturunun insanları ziyaret etmek ve sorunlarını dinlemek olduğunu aktardı.

"STK'ların önemini biliyoruz"

Ekinci, "Seçim çalışmalarımızın başlangıcı bugündü ve bugüne nasip oldu. İnşallah böyle de devam edecek. Biz dostlarımızı arkadaşlarımızı hele hele de sivil toplum örgütlerimizi ziyaret edeceğiz. STK'lar toplumun vazgeçilmez unsurudur. Bizler ziyaret etmekten bir nevi görevliyiz birbirimizi, ziyaret edeceğiz. Bu inancımızın da dinimizin de emridir. Ancak buraya gelmemizin ayrı bir sebebi var bir seçim arifesindeyiz. Sivil Toplum Örgütlerimizin toplum üzerindeki, etkinliklerini ve idari mekanizmada, yerelde ne kadar büyük önem taşıdığını biliyoruz. ve bunu tam manası ile gerçek amacın doğrultusunda uygulanması için de inşallah mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yerelde yönetim halkın birlikteliği ile olur"

Yerelde yönetimin halkın birlikteliği ile olduğunu aktaran Ekinci, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu kanaat örgütleri ve sivil toplum örgütlerimizin, birlikteliği ile olur. Biz Eğer el ele verirsek toplumumuzda, hizmeti daha erken veririz. Ulaşımına vesile olur düşüncesiyle, öncelik yerelde mevcut olan sivil toplum örgütlerimizi, ziyaret etme mecburiyeti hasıl olur. Çünkü toplumun sesini buralarda duyacağız. İhtiyaçları buralarda öğreneceğiz birebir öğrenmemizin yolu budur. Ben bugün bizim Baskilli hemşehrilerimizin, ihtiyaçların onlar kadar bilemem ki. Ancak onların bir araya geldiği temsili amaçla kurduğu dernekte veyahut da belli bir birimde sorunlarının ciddi bir yerde ben ancak bunu öğrenebilirim. Bu yüzden yerinde ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı belli ve yerinde olduğuna inanıyorum. İnşallah Bismillah diyerek sizle başladık. Bunun devamı gelecek. Rabbim öncelikle bizi riyadan, gösterişle hareket etmekten korusun" diye konuştu.

Aday adayı Ali Ekinci daha sonra Malatya Barosu eski Başkanlarından Avukat Mehmet Görgeç'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Görgeç, seçim süresince Ali Ekinci'ye desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi.

Ali Ekinci ise Battalgazi'yi en iyi yerlere taşıyacağını söyleyerek Görgeç'e teşekkür etti. - MALATYA