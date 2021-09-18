Adapazarı'nın meşhur köftesi Neydi? Muhlamaya süt katılır mı?

1- Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerini tam ölçüleriyle birlikte hazırlayıp dizmeye ne denir?

a- Mizanple

b- Ön sıralama

c- Mizanplas

d- Ölçüleme

2- Süt ve meyvenin birlikte dinlendirilmesiyle yapılan geleneksel tatlımızın adı nedir?

a- Süt hurması

b- İncir uyutması

c- Bestel

d- Kayısı karası

3- Hangisi Karadeniz'de muhlama (kuymak) için bölgeden bölgeye değişerek kullanılan malzemelerden biri değildir?

a- Buğday unu

b- Süt

c- Tereyağı

d- Zeytinyağı

4- Kafkaslar'dan gelerek İstanbul saray mutfağına giren, bol cevizli yemeğimiz hangisidir?

a- Suböreği

b- Midye dolma

c- Topik

d- Çerkestavuğu

5- Hangisi kırmızı ve beyaz eti yasaklayan ama deniz ürünlerine izin veren beslenme biçimidir?

a- Vegan

b- Pesketaryen

c- Ketojenik

d- Holistik

6- Uzakdoğu'da yakaladığı başarıyla adını duyuran ve İstanbul'da açtığı restoranı Turk'le konuşulan şefimiz kimdir?

a- Mehmet Gürs

b- Umut Karakuş

c- Fatih Tutak

d- İbrahim Türk

7- Aşağıdakilerden hangisi küp küp doğrama boyutlarından biri değildir?

a- Brunoise

b- Medium dice

c- Fine brunoise

d- Batonette

8- Aşağıdakilerden hangisi Adapazarı'nın coğrafi işaret tescili alan köftesidir?

a- Şiş köfte

b- Köfte kebabı

c- Tepsi köftesi

d- Islama köfte

CEVAPLAR: 1c, 2b, 3d, 4d, 5b, 6c, 7d, 8d

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