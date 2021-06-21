Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

Adapazarı Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adapazarı Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timinin "Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi, Kurtuluş Sergisi açılışı ve Kurtuluş Paneli düzenlendi.

Daha sonra mehteran eşliğinde Karaağaç Bulvarı'ndan başlayan Kurtuluş Yürüyüşü, Tarihi Uzun Çarşı'ndan Orhan Camisi'ne kadar sürdü. Yürüyüş sırasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Orhan Camisi önüne gelen mehter takımı, burada toplanan vatandaşlara dinleti sundu. Okunan salanın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Program kapsamında 100. Yıl Bisiklet Turu da düzenlendi. Sakarya Yüzme Havuzunda başlayan tur, Adapazarı Belediye önünde son buldu.

Etkinlikler, Orhan Camisi'nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ile sona erdi.

Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde de anma törenleri düzenlendi

Kurtuluş Savaşı'na katılan Kuvayı Milliyeci Halit Molla, Söğütlü ilçesindeki mezarı başında anıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

"Türk Yolu'nun Aydınlığında Halit Molla" kitabının yazarı Dr. Mehmet Özdemir de burada bir konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, bazı siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Halit Molla'nın yakınları katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Söğütlü festival sahasında da vatandaşlara tavuklu pilav ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu