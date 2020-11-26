Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı

26.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:44
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda hayvansever iki arkadaşın yaralı halde bulduğu köpeğin, veterinerdeki muayenesinde tecavüze uğradığına dair bulgulara rastlanıldığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adapazarı'nda yaklaşık 3 yıldır ormanlık alanlara terk edilen sokak hayvanlarını besleyen Özcan Özden ve arkadaşı Turhan Hurma, Karakamış Mahallesi D-020 kara yolu yanındaki ormanlık alanda yavruları olan bir köpeği besledikleri sırada hayvanın karın bölgesinden yaralanmış olduğunu fark etti.

TECAVÜZ BULGULARI GÖRÜLDÜ

2 arkadaş, köpeği ve yavrularını özel bir kliniğe götürdü. Yapılan incelemede köpeğin tecavüze uğradığına dair bulgulara rastlanılınca durum polis ve jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BENZER DURUM YAŞANMIŞ

Aynı bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını belirten Turhan Hurma, "Daha önce de aynı bölgede tecavüz olayı yaşanmıştı. Yetkililere bu konuyu bildirmiştik. Yine bir tecavüz olayına rastladık. Hayvanımızı veterinere götürdük. Veterinerin verdiği rapora göre, bıçakla yaralandığı kesin ve hayvana tecavüz ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Veteriner birtakım farklı hücrelerle karşılaştığını söyledi. Burası suçlu yuvası haline dönüştü. Ormana bakmakla yükümlü olduğunuz hayvanları atmayın. Lütfen hep beraber bu hayvanlara sahip çıkalım. Bu hayvanlar devletimizin malıdır, canıdır" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

İlgili Haberler

Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Demet Akalın Öykü Karayel Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ersun Yanal Deniz Türüç Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Erkek Kasım Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:44:45. #1.15#
title