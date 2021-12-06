Adapazarı'nda 245 Sokakta Çehre Değişiyor

Aralık ayı meclis toplantısında konuşan ve çalışmalarda gelinen son aşamaları paylaşan Başkan Işıksu, "Şehrin kalbi Adapazarı'mıza sizlerle birlikte güzel eserler kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin teveccühünü kazanan Mahallemi Güzelleştiriyorum, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla bu yıl 245 sokağımızın çehresini değiştiriyoruz. Daha çok eser, daha çok hizmet. Gayretimiz artarak sürecek. " dedi.

Daha Çok Eser, Daha Çok Hizmet

Adapazarı Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Işıksu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündemine geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Işıksu, "Adapazarı Belediyemizin tüm çalışmalarını kamuoyu ile ve tabii ki meclisimizle anbean paylaşıyoruz. 2021 projelerimizi başlattığımız bir yıl oldu. 2022 yılı da inşaallah açılışlarımızı yapacağımız yıl olacak. Cemiyet Alanları, Millet Evleri, ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi, Çocuk Hakları Projeleri, Sosyal Tesisler, Adapazarı Ticaret Müzesi ve daha birçok eser… Daha çok eser, daha çok hizmet. Gayretimiz artarak sürecek. " diye konuştu.

Tarihe Sahip Çıkıyoruz

Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi'nin Adapazarılıların teveccühünü kazandığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Bu teveccüh bizleri çok mutlu ediyor. Hakikaten çok yoğun bir çalışma var sokaklarımızda. TÜRK TELEKOM, SEDAŞ, AGDAŞ ve SASKİ gibi altyapı kurumlarımızın desteğiyle altyapıları ve tabii ki asfaltı, ihtiyaç tespit ettiğimiz sokaklarda da ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıyoruz. Tabii sokaklarımızda tarihi yapıların da hemen restorasyon çalışmasına başlıyoruz, tarihimize sahip çıkıyoruz. Her ne kadar açılışını yapmasak da Başlar Sokak'ta Tarihi Çeşme Restorasyonumuzu tamamladık. Çeşme çok güzel oldu, suyu da akıyor. Muallim Naci ve Han Sokaklarımızda da çeşmeler var. Çalışma yapmak istiyoruz. Neticede güzel çalışmalarımızla bu yıl 245 sokağımızın adeta çehresini değiştiriyoruz. " şeklinde konuştu.

Engelsiz Erişime Dikkat Çekildi

Başkan Mutlu Işıksu konuşmasında engelsiz yaşam vurgusu da yaptı. Engelsiz erişimi daima öncelediklerini belirten Işıksu, "Engelli bireylerimizin toplumdaki varlığını daima önemsiyor, yapmış olduğumuz çalışmalarda ve projelerde engelsiz erişimine yönelik adımları atmayı ihmal etmiyoruz. Biliyoruz ki her insan birer engelli adayıdır, bu bilinçle engelli bireylere yönelik her türlü yanlış düşünceyi reddediyoruz. Adapazarı'mızı engelsiz erişimde en iyi noktaya getirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. " dedi.

Meclis Üyelerinden Engelsiz Yaşam Paylaşımı

Gündem dışı konuşmalarda AK Partili meclis üyesi Reşit Yazıcı ve MHP'li Meclis Üyesi İrem Serdaroğlu söz aldı. AK Parti'li Yazıcı, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin engellilerin hayata daha çok katılımları ile ilgili yaptığı çalışmaları özetledi, engellilerin yaşam kalitesi, engelsiz erişim ve iletişim ile ilgili çalışmaları meclis üyelerine aktardı. Yazıcı, "Devlet kurumları, STK'lar ve toplum olarak bu konuda duyarlı olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir etkinlikte engelli kardeşimizin elini öpmesi bizleri çok mutlu etti. Bu hareket, engelli kardeşlerimize devletimizin verdiği desteği göstermektedir. " diye konuştu.

Gönüllerimiz Engelli Olmasın

MHP'li Serdaroğlu, "Sevgili Peygamberimizin "Allah sizin bedenlerinize değil, kalplerinize bakar" hadisi birçok şeyi açıklıyor. Engelsiz olmak bir üstünlük değil, engelli olmak da kusur değil. Ruhlarımız ve gönüllerimiz engelli olmasın. Engelsiz erişimi daima önemsemeliyiz. Belediyemizin engellilere yönelik çalışmalarını takdirle takip ediyoruz ve bu çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. " dedi.

Organ Bağışı Çağrısı Geldi

AK Parti'li meclis üyesi Hasan Karagüzel söz alarak, organ bağışına dikkat çekti ve kamuoyuna çağrıda bulundu. Karagüzel, "Rabbimiz, 'Bir kimseye hayat veren, yaşamasına sebep olan, bütün insanlara hayat vermek gibi büyük bir hayır işlemiş olur, mükafatlandırılır, buyuruyor. Organ naklinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Organ bağışımı ben tamamladım, herkesin bu konuya eğilmesinin çok doğru olacağını ifade etmek istiyorum. " dedi.

Katlı Pazar Konusu: İstişarelerimiz Sürecek

İYİ Partili Meclis Üyesi Hüseyin Akçalışkan'ın esnafın yeni bir Katlı Pazar istemediğini ifade etmesi üzerine konuşan Başkan Işıksu, "Biz esnafımızla daima istişare içerisindeyiz. Onların rahatsız olacağı bir şey yapmayacağımız gibi aksine onların huzur ve memnuniyet duyacağı çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz. Her şeyin en sağlıklı şekilde yürümesi için istişare mekanizmasına son derece önem veriyoruz. Şeffaf bir şekilde, her süreci hemşehrilerimizle paylaşan bir belediyeyiz, bundan sonra da böyle olacak. " ifadelerini kullandı.

Meclis Gündemi

Konuşmaların ardından 7 maddelik meclis gündemine geçildi. Gündemin 6 maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde ise oy birliğiyle plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Şehidin Adı Yaşatılıyor

Gündemin 2. Maddesine göre Kurtuluş Mahallesi 503 nolu sokağın ismi "Şehit Mehmet Tekcan" olarak değiştirildi. Başkan Mutlu Işıksu, kararı oy birliğiyle veren meclis üyelerini tebrik ederek, "Vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Kahramanlarımıza kıymet veren çalışmalarımıza inşaallah devam edeceğiz. " diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14. 00'de gerçekleştirilecek.

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