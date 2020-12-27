Adanaspor - Bandırmaspor maç sonucu! Adanaspor - Bandırmaspor (Canlı)

Adanaspor Bandırmaspor maçı canlı izle Spor Toto 1. Lig'in heyecanı başladı. Lig ikinci maçında Taraftarlar Adanaspor Bandırmaspor maçı nın başlamasını bekliyor. Adanaspor, evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig bazı maçlarını TRT Avaz yayınlıyor. Adanaspor Bandırmaspor maçı canlı izle mek mümkün mü? Elbette Spor Toto 1. Lig maçları TRT Avaz'da ücretsiz olarak yayınlamaktadır.

ADANASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Adanaspor – Bandırmaspor maçı saat 16:00'da oynanacak. Mücadele TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Adanaspor Bandırmaspor muhtemel 11ler

Adanaspor : Karacic, Eren Keleş, Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni, Ozegovic.

Teknik Direktör : Fatih Akyel

Bandırmaspor : Zülküf Özer, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Selçuk Alibaz, Landel, Hüseyin Bak, Erkan Taşkıran, Doğan Can Davas, Del Valle, Pote.

Teknik Direktör : Serdar Bozkurt

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1. Lig, Türkiye'deki ikinci seviye futbol ligi.

1. Lig sezonda toplam 18 takımın katılımıyla oynanmaktadır. Çift devreli lig usulünün uygulandığı ligde mücadele eden her bir takım rakipleriyle sezon içerisinde toplam iki kez karşılaşmaktadır. Sezon sonunda ligin ilk iki sırasında yer alan takımlar Süper Lig'e terfi ederken, 3. 4. 5. ve 6. sırada yer alan takımlar ise Süper Lig'e terfi edebilmek için kendi aralarında play off oynamaktadırlar. Son üç sıradaki takımlar ise bir alt lig olan 2. Lig'e düşmektedirler. Ayrıca Süper Lig'de son üç sırada yer alan takımlar ve 2. Lig'den terfi eden üç takım da 1. Lig'de mücadele etmektedirler. Ağustos ve Mayıs ayları da dahil olmak üzere toplam dokuz ay sürmektedir. 34 hafta ve 306 maçtan oluşan 1. Lig'de karşılaşmalar hafta içi ve hafta sonu oynanır.

TFF 1. Lig, 2019 – 2020 Sezonu sonunda TFF 2. Lig'den bu lige yükselen 3 takım ve TFF 1. Lig'de kalan 15 takım ile birlikte toplam 18 takımdan oluşur.

TFF 1. Lig 18 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig'de 16., 17. ve 18. sıraları alan 3 (üç) takım TFF 2. Lig'e düşer.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig'de, 1. ve 2. sıraları alan iki takım Süper Lig'e yükselir. 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan toplam dört takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off Müsabakaları oynarlar.