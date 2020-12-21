'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı.

"YORUMA KAPATTI"

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak'ın geçirdiği operasyonları saklamayan Özbudak, bitmek bilmeyen 'Estetik soruları yüzünden sayfasını da yoruma kapattı.