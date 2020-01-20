'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son hali görenleri şaşırttı!

20.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:51

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzaktı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Tuğçe Özbudak, artık bambaşka biri oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncunun, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

SON PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Tuğçe Özbudak, "Az söyle, daha fazlasını yap" notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun pozuna beğeni ve yorum yağdı.

İşte Tuğçe Özbudak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları: