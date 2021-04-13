Adana OSB'de yapılacak Semt Polikliniği'nin protokolü imzalandı
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Adana OSB'de yapılacak Semt Polikliniği'nin protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana OSB'de yapılacak Semt Polikliniği'nin protokolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) iş birliğiyle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) kurulacak Semt Polikliniği'nin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) iş birliğiyle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) kurulacak Semt Polikliniği'nin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversitede düzenlenen protokol imza töreninde, bilgiyi üretime dönüştürmek üzere birçok alanda bölge sanayisi ile iş birliği çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sağlık tesisi projesiyle üniversite-sanayi iş birliği anlayışında fark yaratarak Türkiye için örnek bir rol model oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Tuncel, "Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde, etkin, kaliteli, hızlı, 7/24 acil sağlık hizmetini Balcalı Hastanemiz ile web tabanlı sistemlerle entegre bir şekilde sunarak, sanayide çalışanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara hak ettikleri değeri vermek, Çukurova Üniversitesi yönetimi olarak bizlerin çok önemsediği bir konu." diye konuştu.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de yönetim olarak sanayicilerin, çalışanlarının sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını kaydetti.

Sütcü, AOSB içindeki poliklinik hizmetiyle bölgedeki yaklaşık 40 bin çalışan ve sanayiciye tam donanımlı sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Programa, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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