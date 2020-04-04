Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana-Ankara Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şehir dışından gelenler uyarılarak geri gönderildi.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yazdı.

Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olan çiftçiler, traktörlere bağladıkları zirai ilaçlama makineleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Mersin

Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kentte yürürlüğe konulan giriş çıkış yasağı uygulamasıyla, bölgede şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğunluk azaldı.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaç ürünlerin de aralarında yer aldığı lojistik malzemesi taşıyan araçların sürücülerine, irsaliye belgelerini beyan etmeleri durumunda geçiş hakkı tanındı.

Seyahat izin belgesi bulunan vatandaşlar ile sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine, ikamet ettikleri kentlere gidebilmeleri için yol geçiş izni verildi.

Ekipler, kontrollerde maske ve eldiven kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Uygulama sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede Çay, Çilek, Siteler, Huzurkent mahallelerindeki kaldırım ve iş yerlerini dezenfekte etti.

Hatay

Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı.

Kırıkhan ilçesinde de belediye ekiplerince semt pazarı dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ise pazar giriş çıkışlarında vatandaşlara maske dağıttı.

Osmaniye

Osmaniye'de Gençlik Merkezi çalışanları tarafından üretilen 500 siperlikli maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dolaşarak hem esnafı hem de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA