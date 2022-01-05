Adana kurtuluşunu kutluyor! 5 Ocak 1922 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu…

ADANA (Haberler.com) - 5 Ocak 1922 tarihi Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günüdür.Bu kutlu zaferi Adana halkı yoğun ilgi ile kutlamaktadır. Düşman işgalinden kurtulan Adana, her sene 5 Ocak tarihinde kutlamalar yapıyor. İnsanlar tarafından merakla araştırılan Adana'nın kurtuluşunda neler oldu ve nasıl gerçekleşti herkes tarafından araştırılıyor. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 5 Ocak 1922'de, Adana halkı coşku ile kutluyor. Bugün Adana'nın 100. yılı olması nedeniyle Adana halkı tarafından sevinç ile kutlanmaktadır. 5 Ocak 1922 tarihinde ne oldu? Adana nasıl işgalden kurtuldu? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'NIN KURTULUŞU HAKKINDA BİLGİ

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştır.

Adana'da 1902 ve 1994 yıllarında yaşamış eski belediye başkanı ve milletvekillerinden Kasım Ener, 'Çukurova -Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi' adlı kitabında konuyla ilgili şu bilgiler verilmektedir:

"Türk birliğinin 20 Aralık 1921'de Adana şehrini teslim alınışı göz önünde tutarak, 5 Ocak kurtuluş bayramı gününün yanlış olduğunu ileri sürenler vardır. Ankara Antlaşmasının uygulanması sırasındaki olaylar ile politik durum incelenmeden bu durum doğru görülür. Nitekim 1958 yılında İçişleri Bakanlığı törenin 20 Aralık'ta yapılmasını bildirmişti. Ancak bu istek halk üzerinde büyük tepki yarattı..Fransızların isteği üzerine boşaltma işi 4-5 Ocak tarihine dek uzatıldığında işgal görevlilerin bir kısmı henüz Adana'da bulunuyordu. Askeri birlikler ise Mersin ve Payas'a çekilme işlemini bütünlememişlerdi…Muhittin Paşa'nın 5 Ocak 1922'de Genelkurmay Başkanlığı'na bildirdiği gibi Adana ve dolaylarının işgali sona erip, halkın tüm erkinliğine kavuştuğu bayram olarak kabul edilmesi doğru idi.." ifadeleri yer alıyor.

5 OCAK 1922 GECESİ

Adana halkının ve diğer vatandaşların merakla araştırdığı Adana'nın kurtuluşu zamanı neler oldu merak edilmekte. 5 Ocak 1922 gecesi neler yaşandı ve o gecenin ardından neler oldu merak içinde araştırılmakta. İşte geceye ilişkin detaylar…

Kasım Ener, kitabında 5 Ocak 1922 gecesini ise şöyle anlatmakta, "Şehirde büyük fener alayları düzenlendi. Meşaleler ve camilerin kandilleri sokakları ışıklandırıyor, on binlerce insanı coşturan askeri bando ve davullar ile Rum mahallelerinden geçilirken, kıymetli İzmirimiz için gösteriler yapılıyordu. Bütün kahveler, gazinolar sabaha kadar açık kaldılar ve çoğu gelirlerini orduya bıraktılar.." sözlerine yer vermiştir.

1918 VE 1922 TARİHLERİ ARASINDA NELER OLDU?

I. Dünya Savaşında yenilen ve Sevr Antlaşmasını imzalamak zorunda kalan İstanbul Hükümeti'nin 23 Kasım 1918 tarihli, Adana ve dolaylarının boşaltılmasını zorunlu olması kararı ilde büyük tepki ile karşılanmıştı. Durumu protesto eden, böyle bir harekatın yarattığı vahim hadiseleri vurgulayan bir telgraf dönemin İçişleri Bakanına yollanmıştır.

Son olarak Gazi Mustafa Kemal şunları dile getirdi, "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur." sözlerine yer vermiştir.

Haksız Anadolu işgalinden kendisine düşen payı alan tarihin kadim kenti Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun bugün 100. yıl dönümüdür.

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