Adana Karamollaoğlu: 81 İlin Tamamını Kazanmak İçin Seçime Girdik

Karamollaoğlu: 81 ilin tamamını kazanmak için seçime girdik

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin oylarını artırmak için değil, 81 ilin tamamını kazanmak için seçime girdiklerini söyledi.

Saadet Partisi, çok sayıda partilinin katılımıyla, Adana'daki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda miting düzenledi. Mitinge, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra SP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Çelebi Keyhıdır, Seyhan Belediye Başkan Adayı Ahmet Tüfekçibaşı, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Acar, Çukurova Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Can, Sarıçam Belediye Başkan Adayı Murat Önal, Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Enes Tahsin Ayhan, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Sezai Şimşek, Feke Beldiye Başkan Adayı Cumhur Ersöz, Karaisalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Sarıgül, Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Şerafettin Özözen, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Gazi Keskin, İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Vedat Menemencioğlu, Pozantı Belediye Başkan Adayı İsmail Aktaş, Aladağ Belediye Başkan Adayı Süleyman Şahin, Karataş Belediye Başkan Adayı Hasan Ali Aydın, Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan katıldı.

Mitingde partililere seslenen Karamollaoğlu, savaşa gitmediklerini, siyasi rakipleriyle hasım olmadıklarını belirterek, 'AK Parti'nin artık bu ülkenin problemlerine derman olamadığını gördük, hatta yanlış politikalar sebebiyle bir sürü yeni problemin de ortaya çıkmasına vesile oldular. Biz bunu yine söylerken canlarını yakmak, onları üzmek rencide etmek için bunları söylemiyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz onların da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamaları, tüm vatandaşlarımızın da, 81 milyon insanımızın daö dedi.

Göreve gelmeleri halinde bütün işlerin ehillere verileceğini, yolsuzluğun olmayacağını, doğru imar planlamaları yapılacağını ifade eden Karamollaoğlu, 'Bir şehirde ulaşım da rahat olmalı, doğru ama bunun üzerine bir takım hizmetler var ki onların mutlaka getirilmesi icap eder. Mutlaka halkla beraber olmak icap eder. Onun için biz halkımızla bütünleştik. Biz 81 milyonu kucaklamak için çıktık sözünü laf olsun diye söylemiyoruz. Biz bunu bizzat yaşıyoruz. Biz farklıyız ancak şunu hemen ifade edeyim. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda belediyelerimizin bir takım sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Her belediye büyük bir borç yükü altında eziliyor, vatandaşı da eziyor. O borcu ödemek için tasarruf yapacağına israf etmekten vazgeçeceğine suya zam, otobüse zam. Tüm belediye hizmetlerine zamlar yağdırılıyor. Sadece zamla belediyeyi ayağa kaldıramazsınız. Tasarrufa riayet etmek şartö diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken seçilebilecek adaylar belirlemeye ve oyları artırmak için değil, kazanmak iddiasında bulunduklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bana bazen soruyorlar. 'Kaç tane il, kaç tane ilçe, kaç tane beldede kazanmayı düşünüyorsunuz" Benim de cevabım çok açık ve net. 81 ilin tamamında kazanmak için seçime girdik biz. 970 civarında ilçenin tamamında kazanmak için seçime giriyoruz. Geriye kalan 300 civarındaki beldelerin tamamında seçimi kazanmak için seçime giriyoruz. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş kimseye karşı tavra atmak için, 'Biz sizden üstünüz' diyen bir anlayış değil. Bu ülkenin, bu memleketin, hatta bu dünyanın daha huzurlu, daha müreffeh bir ülke ve dünya olabilmesi için sağlam prensipleri olan bir anlayış ve görüştür. Bunun için biz farklıyız. Bunun için de biz şu anda bizi tanımayan, prensiplerimizi ve düşüncemizi bilmeyen tüm kardeşlerimize kucağımızı açtık, 'Gelin bu mücadeleyi birlikte yönetelim' diyoruz. Biz bu kararlılığı gösterdiğimiz için birileri bizi ısrarla 'Siz falancalarla berabersiniz, teröristlerle irtibattasınız' diyorlar ama yanlış bir düşüncenin içinde olduklarını bilmelerini arzu ediyorum.ö

Kaynak: DHA