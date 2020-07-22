ADANA Kapkaç ettikleri düğün parasını 2 günde yemişler
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ADANA Kapkaç ettikleri düğün parasını 2 günde yemişler

Kapkaç ettikleri düğün parasını 2 günde yemişlerAdana'da, Cennet Arıkan'ı (64) oğlunun düğün masrafları için para çektiği banka şubesinden takip ederek, çantasını alıp kaçan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

22.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:26

Kapkaç ettikleri düğün parasını 2 günde yemişler

Adana'da, Cennet Arıkan'ı (64) oğlunun düğün masrafları için para çektiği banka şubesinden takip ederek, çantasını alıp kaçan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Çantadaki 5 bin 100 lirayı, 2 günde harcadıkları ortaya çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kapkaç olayı 16 Temmuz günü, saat 16.35 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde yaşandı. Cennet Arıkan, oğlunun düğün masrafları için bir banka şubesinden para çekip, çantasına koydu. Banka şubesinde, iddiaya göre kendilerine kurban arayan şüphelilerden biri, kadının para çektiğini dışarıda bekleyen arkadaşlarına bildirdi. 2 şüpheli de banka şubesinden çıkan kadını takibe başladı. Kısa süreli takibin sonunda ise arkadan yaklaştıkları kadının elindeki çantayı alıp, kaçtı. Şüpheliler, kendilerini bekleyen motosiklet ile kaçarken, kapkaç anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelilerin daha önceden kaydı bulunan Özgür Oğuz (20), Muhammed Şınık (19) ve Cumali Ayyıldız (21) olduğunu tespit etti.

KAPKAÇTA KULLANILAN MOTOSİKLETİ ÇALMIŞLAR

Muhammed Şınık'ın olaydan bir süre önce, kaçmak için kullandıkları motosikleti çaldığı, yakıt aldığı akaryakıt istasyonunda ödeme yapmadığı saptandı. Şüphelilerden Cumali Ayyıldız'ın ise banka şubesinde para çeken vatandaşları belirleyip, dışarıda bekleyen diğer şüphelilere haber verdiği tespit edildi.

PARAYI HARCAMIŞLAR

3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla 18 Temmuz günü, Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularında suçlamaları kabul eden şüpheliler, çantadaki 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen Özgür Oğuz, Muhammed Şınık ve Cumali Ayyıldız, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

ADANA Kapkaç ettikleri düğün parasını 2 günde yemişler

Kaynak: DHA

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