ADANA HAVA DURUMU || 26 Haziran Adana'da hava nasıl olacak? Adana 5 günlük hava durumu tahmini!

Adana'da hava durumu, bu hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasıyla şekilleniyor. Peki, 26 Haziran Perşembe günü Adana'da hava nasıl olacak? Hava durumuna dair detaylı bilgi, planlarını bu doğrultuda yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, 26 Haziran Adana'da hava nasıl olacak? İşte, Adana 5 günlük hava durumu tahmini!

ADANA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Adana'da hava durumu 26 Haziran'da açık ve güneşli olacak. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise 23°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden hafif esecek, nem oranı ise %26 civarında seyredecek.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Uzmanlar, Adana'da hava durumu nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Güneş çarpmasına karşı önlem alınması, su tüketiminin artırılması ve hafif giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Adana'da hava durumu bu yüksek sıcaklıklarla birlikte enerji tüketimini de artırabilir. Klimaların yoğun kullanımıyla birlikte şehir genelinde elektrik tüketimi artış gösterebilir. Bu da günlük yaşama farklı yansımalar yaratabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Adana'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde: