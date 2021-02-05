Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
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Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

05.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:43
Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

ADANA'da Hasan Atalay'ın (44), kendisine boşanma davası açan eşi Meryem Atalay (29) ile kayınpederi Mehmet K. (53) ve kayınbiraderi Halil İbrahim K.'yi (24) tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

ADANA'da Hasan Atalay'ın (44), kendisine boşanma davası açan eşi Meryem Atalay (29) ile kayınpederi Mehmet K. (53) ve kayınbiraderi Halil İbrahim K.'yi (24) tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin 6 yıl önce nikah kıydığı, düğün yapmadıkları için Meryem Atalay'ın babasıyla birlikte yaşadığı ve boşanma açtığı, kayınpederinin evine giden Hasan Atalay'ın dehşet saçtığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren Mehmet K. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053 Sokak'taki apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Hasan ile Meryem Atalay çifti, 2015 yılında nikah yaptı. Düğün yapılmadığı için Meryem Atalay, ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Bu nedenle Atalay çifti arasında sürekli tartışma yaşandı. Meryem Atalay, eşine boşanma davası açtı.

Dün gece kayınpederinin evine giden Hasan Atalay, eşinden kendisiyle gelmesini istedi. Meryem Atalay bu teklifi geri çevirince cinnet geçiren Hasan Atalay, eve girerek yanında getirdiği tabancayla peş peşe ateş etti. Silahından çıkan kurşunlarla Mehmet K. başından, eşi Meryem Atalay göğsünden, kayınbiraderi Halil İbrahim K. ise elinden ve kolundan yaralandı. Ardından silahı kendi başına dayayan Hasan Atalay, tetiği çekip yaşamına son verdi. Meryem Atalay'ın annesi Selma K.'nin (52) ise bu sırada başka bir odada olduğu belirtildi.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hasan Atalay'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.KAYINPEDER KURTARILAMADIHastanede tedavisi süren yaralılardan Mehmet K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Meryem Atalay ile Halil İbrahim K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.'BENİ SÜREKLİ OYALADIĞI İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Bu arada, olaydan birkaç gün önce Hasan Atalay ile kavga ettiği öne sürülen Meryem Atalay'ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu iddia edildi. Meryem Atalay'ın, hastane polisine verdiği ifadede, eşi Hasan Atalay'ın düğünü sürekli ertelediğini, bu nedenle de ayrı yaşadıklarını belirterek, "Beni sürekli oyaladığı için son bir aydır aramızda anlaşmazlıklar vardı. Ben de bu nedenle boşanma davası açtım" dediği öğrenildi.


Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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