Adana'da Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik proje tanıtıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu 8 ilde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

Vali Süleyman Elban, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının nitelikli eleman sorunun çözümü için yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bunlardan birinin de SEUP olduğunu aktaran Elban, proje kapsamında 8 ilde çalışma yapıldığını belirtti.

Elban, projenin öneminden bahsederek, "Özellikle ülkemizde misafir konumunda bulunan 4 milyonun üzerinde mültecimiz var. Bunların ülkemizde bulundukları süre içerisinde kaliteli ve yetişmiş bir iş gücü olarak hem kendileri kazanç elde etsin hem de ülkemizdeki istihdama ve iş gücü piyasasına katkıda bulunsunlar arzusundayım. Ülkelerine döndüklerinde de burada geçirdikleri süre zarfında meslek edinmiş olsunlar ve oraya gittiklerinde bir uyum ya da travma yaşamadan, doğrudan sosyal ve çalışma hayatına entegre olsunlar, temel amacımız bu." diye konuştu.

"Öğrenci dostu öğrenme ortamları sağlanmaya çalışıldı"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de ülkede misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitime erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

SEUP'un, yaparak öğrenmeyi temel aldığını anlatan Şener, şöyle devam etti:

"Proje aracılığıyla ilk etapta 8 ilde belirlediğimiz 55 pilot okulumuzda 21 meslek alanında toplamda 1187 atölye altyapısı iyileştirilerek öğrenci dostu öğrenme ortamları sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer yandan iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleriyle de donatılmıştır.

Eğitim ortamlarının yapısı bu ortamlarda verilen eğitimin niteliği açısından da son derece önemlidir. Bu eğitim ortamına kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyeliler ve mahallesini, okulunu onlarla paylaşan Türk ailelerin çocuklarına ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için destek ve uygulamalı eğitim derslerinde kullanılmak üzere malzemeler sağlanmaktadır. Bu desteklerle ekonomik koşullar sebebiyle eğitime devam edemeyen çocukların önündeki engellerin kaldırılması da hedeflenmektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve diğer ilgililerin de katıldığı proje tanıtım toplantısında, SEUP'la ilgili sunumlar yapıldı.