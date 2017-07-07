Adana'da Trafik Kazası: Yaralı Çocuklar Yola Savruldu

ADANA'da ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yola savrulan kanlar içindeki çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.



Kaza, sabah 08.00 sıralarında D-400 karayolu Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Kavşağı'nda meydana geldi. Gaziantep'ten merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu'nda bulunan yakınlarını ziyarete gelen Vakıf Orhan yönetimindeki 27 BY 472 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ince Ümit Gümüş yönetimindeki 01 VB 799 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada cezaevi ziyaretine gelen Vakıf Orhan, eşi, kızları Tuğçe (7) ve Saniye Nur (3) ile diğer araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara diğer araç sürücüleri yardım için koştu. Kaza yerine ise çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen ekipteki 112 acil görevlileri yola savrulan yarılara müdahale edip, durum acil olanları hastaneye götürdü. Bu sırada diğer ambulanslar için bekletilen yaralılara takılan serumları da vatandaşlar ellerinde tuttu. Vakıf Orhan, kanlar içinde ağlayan kızı 3 Saniye Nur'u kucağına alıp, teselli etmeye çalıştı. Yaralılar gelen ambulanslarla götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Uzun süre araç trafiğe kapanan yol da ekipler tarafından açıldı.



Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Adana