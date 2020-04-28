Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
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Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi

Adana'da "dur" ihtarına uymayan Suriyeli gencin ölümüne neden olan ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli polis, "Sokak sıkıntılı olduğu için silahı elime aldım. Silah yanlışlıkla ateş aldı. Elim yanlışlıkla tetiğe değdi. Sendeleyip düştüğüm için yorgunluk ve Ramazan dolayısıyla böyle bir olay meydana geldi" dedi.

Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
28.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:54

Adana'nın Seyhan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan Suriyeli gencin ölümüne neden olan polis memuru Ali El Hemdan'ı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Dün Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığı vurgulanan açıklamada, "Polis ekibinin yaya olarak bu şahsı kovaladığı, 'dur' ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K'nin görev silahından çıkan bir adet mermiyle göğüs bölgesinden yaralandığı" ifade edildi.

POLİS MEMURU KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Açıklamada, "Olay yerine gelen ambulansla şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli F.K. 'kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştır." denildi.

POLİS MEMURUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde normalde silahı emniyeti açık şekilde taşıdıklarını söyleyen polis F.K. "Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Dün diğer polis memuru arkadaşlarımla birlikte saat 10:30 sıralarında Covid - 19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarla ilgili ve şüpheli gördüğüm şahıslarla ilgili kontrol yapmak amacıyla Sucuzade Mah. Obaler Caddesi kesişiminde kontrol noktası oluşturduk.Saat 12:00 civarında ölen şahsı, yanında başka bir şahısla bize doğru gelirken gördüm. Şahıslar biraz tedirgin davrandılar. Ben şahısların yanına gittim. Ölen çocuğun yanındaki şahsı aldım. Diğer ölen çocuk kaçmaya başladı. Diğer şahsı arkadaşlarıma teslim edip, kaçan çocuğun arkasından koşmaya başladım. Hatta arkadan da polis memuru arkadaşım İ.K. koşuyordu. Ben çocuğu durması için birçok kez uyardım. Çocuk ara sokaklara girince belimden silahımı çıkarıp, mermiyi namluya sürdüm ve arkasından koşuyordum. Dediğim gibi ara sokaklara girdiğim için ve sokaklar sıkıntılı şahısların oturduğu yerler oturduğu yerler olduğu için, biraz da kendimi güvende hissetmek için elime silahı almıştım. Ben şahsın bana doğru döndüğünü görmedim. Çünkü bu sırada sokak kalabalıktı. Koşan birkaç kişi daha vardı. O yüzden dikkatim o şahıslara yönelmişti." dedi.

"SİLAH YERE DÜŞERKEN ATEŞ ALTI"

"Ölen çocuğun bana bana doğru dönüp dönmediğini hatırlamıyorum" diyen şüpheli polis memuru F.K., "Hatta o sırada bir lastik patlama sesi gibi bir ses duyuldu. Belki de diğer şahıslarda ve ölen çocuk da benim silah sıktığımı düşünerek dönmüş olabilir. Ben de o an panikledim. Koşarken elimde eldiven bulunduğundan ve çok sendeleyip yorulduğumdan sendeledim, o sırada yere düştüm. Yere düşerken de silah ateş aldı. Ben kesinlikle silahı şahsa doğrultmadım. Sadece şahsı yakalamaya çalıştım. Ölen şahısla aramızda yaklaşık 30 metre mesafe vardı. Ardından çocuk yere düştü. Ben hemen çocuğun yanına gittim. Çocuğun vurulduğunu görünce telsizden ve cep telefonundan 112'yi aradım. Ölen şahsı tanımıyorum. Şüpheli bir şahıs olabileceğini düşünerek müdahale etmek istedim. Kesinlikle vurmak amacım yoktu. Dediğim gibi hem kendimi güvene almak, hem de şahsı korkutup durdurmak amacıyla silahımı çıkardım. Aslında havaya ateş edecektim. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir olay başıma geldi. Kesinlikle çocuk yürümüyordu. Beni görünce koşarak kaçtı. Ben de arkasından koştum. Çocuğa doğrudan ateş ettiğim hususu doğru değildir. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİM YANLIŞLIKLA TETİĞE DEĞDİ"

Şüpheli polis, sulh ceza hakimliğinde ise "Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Normal şartlarda silahı emniyeti açık olarak taşıyoruz. Sokak sıkıntılı olduğu için silahı elime aldım. Silah yanlışıkla ateş aldı. Elim yanlışlıkla tetiğe değdi. Silahı elime almanın nedeni havaya ateş açmaktı. Sendeleyip düştüğüm için yorgunluk ve Ramazan dolayısıyla böyle bir olay meydana geldi" dedi.

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