Adana'da su kuyusu açmaya çalışan 2 kişi göçük altında kaldı

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle 2 kişi toprak altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun