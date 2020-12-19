Adana'da su kuyusu açmaya çalışan 2 kişi göçük altında kaldı
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Adana'da su kuyusu açmaya çalışan 2 kişi göçük altında kaldı

19.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:40
Adana'da su kuyusu açmaya çalışan 2 kişi göçük altında kaldı

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle 2 kişi toprak altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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