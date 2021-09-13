Adana'da, Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi - Haberler
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Adana'da, Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Kültür Sanat
Adana'da, Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gondollarda seyircilere film gösterimi yapıldı.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gondollarda seyircilere film gösterimi yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, "Yıldızlar Altında, Seyhan Nehri Üzerinde Gondolda Film Keyfi" etkinliği düzenlendi.

Açık havada ücretsiz olarak film izleme keyfi sunulan etkinlikte, nehir üzerindeki 8 gondol ile nehir kıyısında hazırlanan 130 kişilik alanda sinemaseverler "Karışık kaset" filmini izledi.

Etkinlikte film izleyen Ecesu Yıldırım, AA muhabirine, açık havada film izlemenin çok güzel olduğunu söyledi.

Etkinliği beğendiğini belirten Yıldırım, "Çok güzel buldum. Hem hava çok güzel hem kültürel bir etkinlik. Hoşuma gitti gerçekten, çok keyif aldım. Bir daha da katılmayı düşünüyoruz. Böyle etkinliklere muhtacız. Çok hoşuma gitti, birkaç defa daha olursa geliriz, güzel düşünülmüş." diye konuştu.

Remzi Alpşar da etkinliği çok güzel bulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Adana'da eylül ayında havalar çok güzel. Bu havalarda dışarıda film keyfi harika oldu. Çok beğendik, inşallah devamını da diliyoruz. Adana gibi sinemacıları yetiştiren bir yerde bunları görmek mükemmel."

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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