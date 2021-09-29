Adana'da sendika üyeleri filyasyon ekibine yapılan saldırıyı kınadı

SEYHAN, ADANA (AA) - Sağlık-Sen Adana Şubesi üyeleri, filyasyon ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, 26 Eylül'de Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli üç personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası için gittiği Onur Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını hatırlattı.

Filyasyon ekibinin saldırı sonucu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten Nennioğlu, saldırıyı şiddetli kınadıklarını söyledi.

Filyasyon konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Nennioğlu, şöyle devam etti:

"Ağustosta filyasyon ekibi 16 şiddet vakasıyla karşılaştı, 39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 36 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ağustosta önceki iki aya göre şiddette artış yaşandığı görülmektedir. İlgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmaması, maalesef her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olmaktadır. Bu durum hem saldırganları cesaretlendirmekte hem de sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Pandemi nedeniyle artan iş yüküyle birlikte bir de şiddetin gölgesinde yoğun emek harcayan sağlık çalışanları, tükenmişlik sendromuyla boğuşmaktadır."

Nennioğlu, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler de saldırıyı kınayarak bu konunun toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.