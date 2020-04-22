Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı
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Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı

Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttıRAMAZAN ayı ve sokağa çıkma yasağı öncesi Adana'da semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, genel anlamda kurallara uyulduğu görüldü.

22.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:52
Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı

Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı

RAMAZAN ayı ve sokağa çıkma yasağı öncesi Adana'da semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, genel anlamda kurallara uyulduğu görüldü. Vatandaşlar pazarda en çok ilgiyi ise elma, patates ve limona gösterdi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bu gece saat 24.00 itibariyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği Adana'da Ramazan ayı öncesi vatandaşlar semt pazarlarında meyve-sebze alışverişi yaptı. Pazar yerlerinde yer yer yoğunluk oluştuğu gözlenirken Adanalıların genel anlamda sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kuralına uyduğu görüldü. Buna karşın bazı vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması ise dikkat çekti. Adanalılar, Ramazan öncesi ise pazarda en çok ilgiyi elma, patates ve limona gösterdi. Limon kilogramı 6, elma kilogramı 5, patates ise kilogramı 2 buçuk liradan tezgahlardaki yerini aldı.

ELMA, PATATES, LİMON ÖN PLANDA

Pazarda önceki günlere nazaran aşırı yoğunluk olmadığını ama ilerleyen saatlerde bu yoğunluğun artabileceğini söyleyen pazar esnafı İbrahim Mermer, zabıta ve polislerin pazardaki denetimleri sıklaştırdığını belirterek, 'En çok rağbeti sebzede patates, limon meyve olarak ise başta elma olmak üzere çilek ve muz da ilgi görüyor' diye konuştu.

Ramazan ayı ve sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirli olmak adına pazar alışverişi yapmaya geldiğini söyleyen Aydın Çelik ise iftar sofrasında en çok elma ve çileği ön planda tuttuğunu söyledi. Pazardaki yoğunluğun beklediğinden az olduğunu belirten Aylin Beytekin ise genel anlamda kurallara uyulduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Adana'da Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı

Kaynak: DHA

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