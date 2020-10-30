Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

30.10.2020 06:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 07:31

Son dakika gündem haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri! Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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