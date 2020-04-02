Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor
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Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor

Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyorADANA'da, koronavirüs nedeniyle cadde ve meydanlarda insan kalabalığı gözlenmezken, semt pazarlarında ve seyahat izin ofislerinde olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

02.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19
Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor

Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor

ADANA'da, koronavirüs nedeniyle cadde ve meydanlarda insan kalabalığı gözlenmezken, semt pazarlarında ve seyahat izin ofislerinde olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Semt pazarlarında, tezgahlar arası 3 metre uzaklık kuralının önemsenmemesi ve vatandaşların elleriyle sebze-meyve seçmeye devam etmesi dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyduğu ve kentin en işlek bölgelerinden 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyüksaat çevresinde az sayıda insan olduğu gözlendi. Ancak, yiyecek alışverişi yapmak için semt pazarlarında kalabalık oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını umursamayarak, elleriyle sebze ve meyve seçmeye de devam etti. Pazarcı esnafının da tezgahların arasına 3 metre mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

PAZARLARDA MESAFELER ÇOK YAKIN

Seyhan ilçesindeki Stadyum Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Güner, kurala kimsenin uymaması nedeniyle kendisinin de eliyle sebze-meyve seçtiğini savundu. Fatma Kuşçu ise karnıyarık yemeği yapmak için küçük patlıcan seçtiğini belirtti. Tezgahlar arası mesafe kuralına uymayan pazarcı esnafından Hüseyin Yılmaz da mesafeyi gelecek hafta 3 metreye çıkartacaklarını anlattı.

OTOBÜS FİYATLARI OLDUKÇA YÜKSEK

Adana Otogarı'nda seyahat izni almak için bekleyen esnaf Selahattin Köse ise ticari bir iş için 12 gün önce Adana'ya geldiğini ancak şu an evi ve iş yeri bulunan İstanbul'a gidemediğini belirterek, '12 gündür buradayım her gün otele 200 TL para veriyorum. Bilet fiyatları da zaten aldı başını gidiyor. 200-250 TL bilet. İzin alamıyorum' dedi.

KUŞLAR AÇ KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUM

Koronavirüs öncesinde yoğun vatandaş kalabalığının olduğu 5 Ocak Meydanı'nda güvercin yemi satan Hüseyin Kılıç ise 'Sokakta insan olmadığı için satışlar çok azaldı ama evde kalmamam için de mecburiyet var. Hem ekmeğimiz yok hem de kuşlarımız aç kalmasın, kedi köpek kapmasın diye sahip çıkmak için buradayım' diye konuştu.

BUGÜN TEK BİR SATIŞ BİLE YAPAMADIM

5 Ocak Meydanı çevresinde seyyar olarak süpürge satan Tacettin Yıldız ise koronavirüs yüzünden hayatın adeta durduğunu vurgulayarak 'Burası eskiden çok kalabalıktı, millet doluşuyordu ama şimdi hayat durmuş. Çevrede bugün tek bir satış bile yapamadım. İnsan yok, dükkanların hepsi kapalı. Evde durmuyorum çünkü koronadan korkmuyorum. Korona benden korksun' dedi.

İLERİYİ GÖREMİYORUZ

Birkaç hafta öncesine kadar her gün yerli ve yabancı turist ağırlayan Tarihi Büyüksaat çevresindeki esnaflardan Onur Karayakar da şunları kaydetti: "İlgi olarak, turist olarak çok ilgi olan bölgemizde şu anda görünen köy kılavuz istemiyor. Tüm dükkanlar boş. Esnaf çok etkilendi. Maddi olayı da geçti, psikolojimiz de etkilendi. İleriyi görmek istiyoruz ancak göremiyoruz. Herkes bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşlar şu an sonunun ne olacağını nereye kadar gideceğini sormaya başladı bu hastalıktan dolayı."

Kaynak: DHA

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