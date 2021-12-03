Adana'da komşu kadınlar arasındaki kavga güvenlik kamerasında - Haberler
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Adana'da komşu kadınlar arasındaki kavga güvenlik kamerasında

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da komşu kadınlar arasındaki kavga güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki komşu kadının kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki komşu kadının kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 1 Aralık'ta merdivenden inen T.D. ile kızıyla asansör bekleyen S.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bir süre devam eden yumruklu kavgada, S.İ. darp sonucu bayıldı.

Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

S.İ, kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından T.D'den şikayetçi oldu. T.D'nin de S.İ'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kadınların kavgası, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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