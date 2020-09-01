Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
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Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı

Adana'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

01.09.2020 08:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:44

Adana'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan küçük çocuktan acı haber geldi. Afgan uyruklu 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni özel güvenlik tarafından sulama kanalında bulundu.

GÜVENLİK BULDU

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yüreğir Hidroelektrik Santralinde görevli özel güvenlik ekibi, DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekiplerin öldüğünü tespit ettiği erkek çocuğunun cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Cesedin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulfazıl Hamidi olabileceğini değerlendirerek durumu ailesine bildirdi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polisler, teşhis için Abdulfazl'ın babası Anoosh Hamidi'yi olay yerine getirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedin yanına giden baba, kendi oğlu olduğu görünce sinir krizi geçirdi. Acılı baba, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından minik Abdulfazl'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdulfazl Hamidi'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
GAKKO: ALLAH ailesine sabır versin.
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