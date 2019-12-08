Adana'da husumetli aileler barış yemeğinde bir araya geldi

08.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:50

Adana'da iki aile arasındaki husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle sona erdi.

Yüreğir ilçesinde 22 Mayıs 2018'de Sancar ve Aydın aileleri arasında, araç parkı nedeniyle çıkan tartışma sonucu 2 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona ermesi için Valilik organizasyonunda sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderleri devreye girdi.

İki ailenin mensupları, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, aynı sofranın etrafında bir araya gelen iki aile arasında huzurun, güvenin, birlik ve beraberliğin tesis edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

"İçeride bir ve beraber olmalıyız ki dışarıdan bize musallat olmaya çalışanlara karşı dik durabilelim." diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki kardeşliğimiz, 'Bütün müminler kardeştir' ayet-i kerimesiyle sabittir. Dolayısıyla bu emir doğrultusunda hareket etmek temel düsturumuz olmalıdır. Etrafımızdaki insanları üzmeden, kırmadan, onlara herhangi zarar vermeden yaşamalı, onların derdine ve sıkıntısına çare bulmak için seferber olmalıyız. İnsan dünyadan ayrıldıktan sonra ardından ancak iyilikleri ya da kötülükleriyle anılır. Hayra vesile olmak için gayret etmeli, şerden ve beladan fersah fersah uzaklaşmalıyız. Amacımız bu dünyada hoş bir seda bırakmaksa, safımız her daim iyilik ve güzellikler olmalıdır."

Demirtaş, gelecek dönemde de iki aile arasında kardeşliği, iyiliği, muhabbeti geliştirecek ve pekiştirecek adımların atılacağına yürekten inandığını söyledi.

Bundan sonra geçmişteki elim hadiselerin bir daha yaşanmayacağına inandığını dile getiren Demirtaş, "Bugün burada atılan adımın ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Adana Müftüsü Hasan Çınar da İslam'da sulh ve barışın önemlinden bahsetti.

Konuşmaların ardından her iki ailenin ileri gelen üyeleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. Aile üyeleri daha sonra barış yemeği yedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski bakanlardan Edip Safter Gaydalı, davetliler ile iki ailenin mensuplarından yaklaşık 600 kişi katıldı.

Kaynak: AA