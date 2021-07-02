Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında aralarında husumetli bulunan aileler arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında aralarında husumetli bulunan aileler arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göller Yaylası'nda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Küçükcan ve Kılıç aileleri arasında yine tartışma çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57), Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55), Berat Kılıç (23) yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumları ağır olan Ali Kılıç ve Berat Kılıç Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Muharrem İnce Lütfü Türkkan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:30:21. #1.14#

title