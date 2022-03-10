Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, binadan bakır kablo ve akü çaldıkları iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, binadan bakır kablo ve akü çaldıkları iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, bir binanın bodrum katından elinde çantayla çıkan kişinin durumundan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.

Ekipleri görünce kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çanta içerisinde binaya ait bakır kablo, akü ve kesme makası bulan ekipler, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen V.T'yi gözaltına aldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Münir Karaloğlu, Toros Dağları, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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