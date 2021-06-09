Adana'da halkı tedirgin eden iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı belirtildi

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde duyulan iki patlama sesi büyük korku yarattı. Sosyal medya bir akaryakıt istasyonunun patladığına dair iddialarla dolup taşarken, resmi açıklama ise Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Kınık yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalar olduğu bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.