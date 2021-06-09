Adana'da halkı tedirgin eden iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı belirtildi
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Adana'da halkı tedirgin eden iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı belirtildi

Adana'da halkı tedirgin eden iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı belirtildi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde duyulan iki patlama sesi büyük korku yarattı. Sosyal medya bir akaryakıt istasyonunun patladığına dair iddialarla dolup taşarken, resmi açıklama ise Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Kınık yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalar olduğu bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Adana'da yaşayan vatandaşların dün gece saatlerinde duydukları art arda iki patlama sesi kentte büyük panik yarattı. Yaşanan olay sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düşerken, gece saatlerinde kullanıcılar yaşadıkları panikle çok sayıda paylaşımda bulundu.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN PATLADIĞI İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Önce Dağlıoğlu mahallesinde bir akaryakıt istasyonunun patladığı iddia edilirken, ses getiren iddia kısa sürede yalanlandı. Patlamanın neden kaynaklandığı sorusuna yanıt arayan vatandaşların yaşadığı panik Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı açıklama ile son buldu.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN HAVALANAN JETLERDEN KAYNAKLANDI"

Kınık, "112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalar olduğu bilgisi alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Adana'da halkı tedirgin eden iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı belirtildi - Haberler
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