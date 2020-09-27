Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari iki hükümlü operasyonla yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari iki hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih K'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, hükümlünün otomobille D-400 kara yolundan Mersin yönüne seyir halinde olduğunu belirledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi yakınındaki kavşakta trafik akışını kesen ekip, firari hükümlüyü aracında yakaladı.

Ekip, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yavuz E'nin de peşine düştü.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki hükümlü, daha sonra sevk edildikleri adliyede işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun