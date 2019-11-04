04.11.2019 15:46

Adana'da 'Dünya'nın En Büyük Makası' rekoru

ADANA - Adana'da Tekbaş City'nin açılış kurdelası 'Dünyanın En Büyük Makası'yla kesildi. Binlerce kişinin katıldığı törenle 3.01 metre büyüklüğündeki makas, Guinnes World Records'a girdi.

Adana'da Yaşam Merkezi Tekbaş City'nin açılış kurdelası 'Dünyanın En Büyük Makası'yla kesildi. Tüm konukların huzurunda gerçekleşen rekor denemesi Guinness World Record Türkiye temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici tarafından tescil edildi. Heyecanlı anların yaşandığı rekor denemesini bekleyen konuklar, rekorun kırılmasını büyük coşkuyla karşıladı. Guinnes rekorunu 3.01 metre büyüklüğünde, dünyanın en büyük makasıyla kıran Tekbaş Grup, tören sonunda sevincini tüm konukları ve çalışanlarıyla paylaştı.

Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanı Bekir Sütçü, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, STK temsilcileri, iş insanları ve Tekbaş City sakinlerinin katıldığı törene Adanalılar büyük ilgi gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şöyle konuştu: "Bu proje gibi örnek projelerde tüm detaylara özen gösterip, özellikle yeşil alan konusunda bu kadar hassas davranan müteahhitleri desteklememiz lazım. Tekbaş Yapı yöneticilerini hem başarılı projelerinden hem de Adana'ya kazandırdıkları Guinness Rekor'undan dolayı kutluyorum".

Tekbaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ege baş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Geçmişten günümüze farklı ve yenilikçi düşünce yapısını odağına koymuş olan grubumuz; her zaman yaptığı işlerden keyif alarak, aşkla iş yapmayı ilke edinmiş bir kuruluştur. Bu proje de bu ekibin en güzel eserlerinden biri olmuştur. Grubumuzun yaptığı her işte olduğu gibi bu projesindeki güveniniz bize güç verdi. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarımıza, dostlarımıza, emeği geçen bütün ustalarımıza ve taşeronlarımıza da teşekkür ediyorum. Projenin birinci etabını büyüklüğüne yakışır bir şekilde, dünyanın en büyük makasıyla açıyoruz. Guiness rekorunu kırdığımız bu tarihi anda sizleri yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Tekbaş City'nin adını bugün hep birlikte tarihe kazıyoruz. Bize verdiğiniz güçle Adana'ya ve bu güzel ülkeye yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA