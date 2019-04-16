Adana'da "Çiçek Abbas" Filmi Gerçek Oldu
Adana'da Uğur Köreken isimli vatandaşın 1 hafta önce 10 bin 500 lira ödeyerek satın aldığı otomobilin 4 lastiği jantlarla birlikte çalındı. Köreken, "Otomobilini bu halde görünce aklıma 'Çiçek Abbas' filmi geldi" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan bir kişinin bir hafta önce 10 bin 500 liraya satın aldığı ve sadece iki kez bindiği otomobilin 4 lastiği jantlarla birlikte çalınması başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen'in oynadığı "Çiçek Abbas" filmini hatırlattı.
10 BİN 500 LİRAYA SATIN ALDI
Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir hafta önce 10 bin 500 liraya otomobil alan Uğur Köreken, aracını evinin yakınına park etti. Köreken sabah çalıştığı Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gitti. Burada şoför olarak çalışan Köreken'i arayan arkadaşları park ettiği otomobilinin 4 lastiğinin jantla birlikte çalındığını söyledi.
ŞOKA GİRİP POLİSİ ARADI
Köreken bunun üzerine hemen otomobilinin bulunduğu yere geldi. Otomobilini olduğu yere gelen Köreken, otomobilini 4 lastiğinin de çalındığını görünce şoka girip polisi aradı. Olay yerine gelen polis, şüphelilerin otomobili tuğlalarla kaldırdığını ve lastiklerin jantlarıyla çalındığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için araç üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
"SADECE İKİ DEFA ANCAK BİNDİK"
Polislerin çalışmasını izleyen Köreken, otomobili dün saat 12.00 civarında bıraktığını söyleyerek, "Bugün geldiğimizde lastikler sökülmüştü. Arabayı alalı 1 hafta oldu 10 bin 500 liraya aldık. Ben, büyükşehir belediyesinde su tankeri kullanıyorum şoförlük yapıyorum. Lastikleri çalan kişi beni izliyorsa, Allah'ından bulsun söyleyecek bir şey bulamıyorum. 6 bin lira param vardı gerisini annemden aldım onunda bir emekli parası var arabayı almam için yardımcı oldu bana. Üzülüyorum bu durum olduğu için daha arabayı alalı bir hafta oldu sadece 2 defa ancak bindik. Arabaya bin 200 lira masraf etmiştim, şu an yeniden lastik alacak param yok ya bulunacak ya da uzun bir süre bu şekilde kalacak" dedi.
"AKLIMA 'ÇİÇEK ABBAS' FİLMİ GELDİ"
Köreken, "Otomobilini bu halde görünce aklıma 'Çiçek Abbas' filmi geldi, sağlık olsun diyelim inşallah bulunur" diye konuştu.
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FAKİRE ONBİN ÇOK ŞEYDİR ZENGİNEDE ÇEREZ PARASI ADALETİN BATSIN DÜNYACevap Yaz Yayından Kaldır
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VAY BE FİLM AKILLARA GELMİŞ MANŞETE BAK!!. . İNSANLIK AHLAK AKILLARA GELMEZ ZATENCevap Yaz Yayından Kaldır
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sıkıyosa zenginin malını çalsınlar .zaten olan fakire oluyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Günaydin Türkiyem.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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mangels mi takılıydı acaba. geçmiş olsun...Cevap Yaz Yayından Kaldır