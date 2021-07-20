Adana'da bayram namazı kılındı
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Adana'da bayram namazı kılındı

Adana'da bayram namazı kılındı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da Kurban Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

ADANA'da Kurban Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Adanalılar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Sabancı Merkez Camii'nde namazı, Adana Müftüsü Dr. Hasan Çınar kıldırdı. Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Sabancı Merkez Camii'nde vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını kıldı. Namazda koronavirüs tedbirleri gereği 1,5 metre sosyal mesafe bırakarak saf tutulduğu görüldü. 


Adana'da bayram namazı kılındı
Adana'da bayram namazı kılındı
Adana'da bayram namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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