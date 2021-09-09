Adana'da "Altın Koza" heyecanı

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Adana'da "Altın Koza" heyecanı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Altın...

Adana'da "Altın Koza" heyecanı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

"Altın Koza ihalesi bu yıl 6.356 bin TL'ye bitti"

"Adana, Türk sineması için vazgeçilmez bir coğrafya olma özelliğini gururla taşımakta"

ADANA - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 28'incisi 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 28'incisini 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Pandemi koşullarında gerekli önlemleri alarak ara vermeden Türk sinemasının güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin de kararlılığı içindeyiz. Sinemaya ilham veren çok önemli isimler yetiştirmiş bir şehir olan Adana, Türk sineması için vazgeçilmez bir coğrafya olma özelliğini gururla taşımaktadır. Altın Koza ihalesi bu yıl 6.356 bin TL'ye bitti. 2018'de yapılan ihale yaklaşık 12 milyon TL idi. Biz pandemi olmayan 2019 yılında 4.9'a bitirmiştik ve hiçbir şeyimiz eksik değildi. Burada da ondan daha güzel geniş kapsamlı etkinlikler olduğunu görüyorsunuz zaten" dedi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne önceki yıllarda 100 film başvururken bu yıl 45 filmin başvurmasını da değerlendiren Başkan Zeydan Karalar, "Pandemi dönemi içerisindeyken yüzde 50 başvuru varsa bu çok önemli bir şey. Bu Altın Koza Film Festivali'nin ağırlığıyla ilgili" diye konuştu.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da, "Böyle bir kültür faaliyetinde bulunmak, yaşadığımız şehre ve paralelinde sektörümüze hizmet etmek dolayısıyla halkımıza hizmet etmek gurur verici. Bir yanımızda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hüznü var. Bir yandan da pandemi var o da büyük bir hüzün. Hüzünleri bir kenara bırakıp şiir gibi bir festival yapmak istiyoruz ve bunu yapacağız yönetim kurulumuz, başkanımız ve halkımızın desteğiyle festivalimizi göklere çıkaracağız" dedi.

Menderes Samancılar, bu yıldan sonra jüri özel ödülünün adını da hayatını kaybeden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü ve akademisyen Kadir Beycioğlu'nun adıyla anacaklarını kaydetti.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay