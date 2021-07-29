Adana'da Akdeniz Gençlik Festivali düzenlenecek

Adana düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali'nin tanıtımı yapıldı.

Adana düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali'nin tanıtımı yapıldı.

Adana Turizm Gastronomi Yeme-İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği (TURİDER) Başkanı Feridun Özkan ve dernek üyeleri, ilk kez yapılacak festivalin tanıtımı için merkez Çukurova ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Özkan, 1-2-3 Ekim'de yapılması planlanan festivalde, kapanma sürecinde sosyal hayattan uzaklaşan vatandaşların eğlenebileceği bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Festivalde, eğlence sektöründeki esnaf ve çalışanlara gelir sağlayıcı etkinlikler sergilemeleri için olanak sunulacağını aktaran Özkan, "Başta Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlen festivale 15 ulusal sanatçımız da katkı sundu. Akdeniz Gençlik Festivali'mize destek veren herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Özkan, festival biletlerinin gelecek günlerde satışa sunulacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt