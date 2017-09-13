Adana'da Acemi Şoför Otomobiliyle Sulama Kanalı Düştü: 1 Ölü 2 Yaralı

Adana'da araba kullanmayı öğrenen bir kadın otomobiliyle kanala düştü. Kazada, kadın sürücü ölürken, eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.



Kaza, Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi civarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Güneş eşi Gülsüm Güneş'e araba kullanmayı öğretiyordu. Acemi sürücü olan Gülsüm Güneş direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil sulama kanalına düştü. Araçta bulunan Ahmet Güneş ve 2 yaşındaki oğlu Abdullah Güneş sulama kanalından kendi imkanlarıyla çıktı.



Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine CANKUR, ambulans ve sualtı polisi sevk edildi. Havaalanında itfaiyeci olan Ahmet Güneş, eşinin arama çalışmalarına katılmak isterken polis izin vermeyerek, ambulansa bindirdi. Baba, oğlu kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki çocuk Abdullah Güneş'in durumun ağır olduğu öğrenildi.



Gülsüm Güneş'in aramaları yaklaşık bir saat sürerken, kadının cesedi olay yerinden 5 kilometre uzakta bulundu. Gülsüm Güneş'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kadının yakınlarıdan birisi Çevik Kuvvet polisi olduğu iddia ederek gazetecileri kovalarken, sizleri vuracağım ifadelerini kullanarak tehdit etti. - ADANA