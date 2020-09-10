Adana'da 276 milyon lira evde bakım ücreti ödendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da 276 milyon lira evde bakım ücreti ödendi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, 17 bin 358 ağır engelliye 276 milyon lira evde bakım ücreti ödemesi yapıldığını söyledi.

Adana'da 276 milyon lira evde bakım ücreti ödendi
10.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:35

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, 17 bin 358 ağır engelliye 276 milyon lira evde bakım ücreti ödemesi yapıldığını söyledi.

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü görevindeyken geçtiğimiz günlerde Adana'ya atanan Özer, yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, yaralı ve hasarlı gönüllere merhem olan bir teşkilat olduklarını ifade etti. Devletin şefkat ve merhamet yüzü olmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Özer, "Aynı zamanda bizler devletin gören gözü, tutan eli olacak bu konuda ekibimle Adana çok fazla işler yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bu anlamda kadın, engelli, şehit yakını ve gazilere dokunacağız. İhmal ve istismar hangi alanda olursa olsun bunun karşısında olup bu alanlarda sistematik çalışmalar yapacağız. Adana müdürlüğünü bir adım öteye nasıl götüreceğimizin çalışmasını yapacağız. Arkadaşlarımıza moral vererek cesaretlendirerek çalışacağız" dedi.

Özer, kurum olarak toplumun bir çok katmanına dokunduklarını bunu hem maddi olarak hem de manevi olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Kurum olarak Adana'da sadece evde bakım ücreti olarak 17 bin 358 ağır engelli vatandaşa 276 milyon lira ödeme yapmışız. Bunun yanı sıra nakdi yardımlar, 3 ayda bir verilen engelli aylığı gibi bir çok kalem sayabiliriz. Biz kurum olarak bireylerin her zaman yanında olup devletin onların arkasında olduğunu hissettireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Angela Merkel Mesut Barzani Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Ferhat Göçer Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Eddie Newton Lionel Messi Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Adana'da 276 milyon lira evde bakım ücreti ödendi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 09:36:57. #1.14#
title