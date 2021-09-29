Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir makaron fabrikası ve deposunda gümrük kaçağı makaron bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu fabrikaya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 263 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi İ.K. (38) ile depo sahibi S.S. (41) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonun ardından İ.K.'nin, makaron üretimi ve satışı için Temmuz ayında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na izin talebinde bulunduğu ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığı öğrenildi. İ.K.'nin buna rağmen yaklaşık 20 kişinin çalıştığı fabrikada makaron üretimine başladığı ve ürünlerinin üzerine marka basmadığı bildirildi. İ.K. ifadesinde ise test üretimi yaptıklarını öne sürdü. Depo sahibi S.S. ise depoyu bir yıl önce kiraladığını, içerisindeki makaronları tanımadığı birinden aldığını ve satmak için beklettiğini iddia etti.

Öte yandan ele geçirilen makaronların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı" denildi. - ADANA

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