Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi (2) AK PARTİ İL BAŞKANI: KARALAR'I KINIYORUZAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, gündem maddeleri oylanırken, gündem dışı getirilen maddenin oylanmasında hukuka aykırılığa itiraz eden meclis üyelerine CHP'li üyelerin saldırısıyla kavganın ortaya çıktığını kaydetti.

AK PARTİ İL BAŞKANI: KARALAR'I KINIYORUZ

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, gündem maddeleri oylanırken, gündem dışı getirilen maddenin oylanmasında hukuka aykırılığa itiraz eden meclis üyelerine CHP'li üyelerin saldırısıyla kavganın ortaya çıktığını kaydetti. Ay, "Bu olayları provoke eden Zeydan Karalar'ı öncelikle sözlerimin başında kınıyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yapılan toplantısında gündeme, gündem dışı madde getirmek suretiyle, bu maddelerin oylanmasındaki hukuka aykırılığa itiraz eden Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize, Cumhuriyet Halk Parti'li meclis üyesinin saldırısıyla başlayan bu kavganın her şeyden önce Adanamız'a yakışmadığını, son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada şehrine hizmet etmek isteyen AK Parti meclis üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu.

Ay, "Burada Saimbeyli Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı, aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyemiz Mustafa Şahin Gökçe'ye yapılan fiili bir saldırı var. Kendisi şu an hastanede, kontrolüne devam ediliyor. Bu olayları provoke eden, bu olayın Adana'da yaşanmasına sebebiyet veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı şiddetle kınıyoruz. Eşkıya Adana'ya hükümdar olamaz. Adana Büyükşehir Belediyesi ve meclis üyelerine yapılan bu hareketin baş mimarı Zeydan Karalar'ı kınıyoruz. Meclis hukuken yönetilir. Burası muz cumhuriyeti değildir. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve Adana'nın itibarını Zeydan Karalar'ın yerle bir etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yapılan bu hukuk dışı fili davranışı da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.'BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL'Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Başkan Mehmet Ay, şunları kaydetti: "Eğer burada Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi, bunların bir tek kılına zarar gelirse bunun birinci müsebbibi Zeydan Karalar'dır. Burası hukuk devletidir. Belediye başkanı yapılan oylamayı saydırmayarak, oldu-bittiye getirmek suretiyle hukuksuz bir yönetim anlayışını Adana'ya dayatamaz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bunun da hesabını her türlü platformlarda hukuk çerçevesinde sonuna kadar soracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grubuna yönelmiş, kalkmış her el, her sözün şiddetle karşısındayız. Bunları lanetliyor ve kabul etmiyoruz. Bu işi provoke eden Zeydan Karalar'ı da başta Adanalı vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum. Daha sonra hukukun önünde ne gerekiyorsa yapacağız. Belediye başkanımız tedavisini oluyor. Bu olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi Zeydan Karalar'ın babasının çiftliği değildir. Burada Adana'nın meclisidir. Bu mecliste yapılacak provokatör eylemleri ve bu şiddetleri kabul etmiyoruz. Olayla ilgili bütün değerlendirmeleri, konuları, görüntüleri araştırıyoruz. Bununla ilgili daha detaylı açıklamayı mutlaka yapacağız. Bununla ilgili yarın mecliste verilecek kararlarla ilgili detaylı açıklamayı da yapacağız. Şu an için önemli olan Saimbeyli Belediye Başkanı'nın sağlığıdır."DARBEDİLEN BAŞKAN: O MECLİSE YAZIK OLDUBüyükşehir Belediye meclisinde darbedilen Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de durumunun iyi olduğunu kaydederken, "Bir şeyim yok. Orada herkese vurmaya çalışırken bir yumruk da bize salladı. O mecliste 6 yıldır böyle bir şey olmamıştı. Herkes fikrini net olarak söyleyebiliyordu. Ben de hiçbir şeye karışmıyordum. O sırada kalktım, kimse kimseye vurmasın isterken, o meclis üyesinin yumruğu bana geldi. O meclise yazık oldu. Yazık ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA