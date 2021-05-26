Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda yoklamanın ardından gündem dışı konuşmalara yer verildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, gündem dışı konuşmasında, ilçede sökümüne başlanan asfalt plentinin Saimbeyli ile birlikte Feke ve Tufanbeyli'ye de hizmet verdiğini, her kış mevsimi sonrası yollarında sorun yaşayan bu ilçeler için asfalt plentinin olmazsa olmaz bir tesis olduğunu belirterek, sökümün durdurulmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da her geçen günün tüm belediyelerin maddi durumu için aleyhine işlediğini, örnek olarak belediyenin geliri aynı oranda artmadan geçen sene alınan bitümü bu yıl üç katına alabildiklerine dikkati çekti.

Söz konusu plentin özelikle mazot gideri nedeniyle yüksek maliyeti olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Bizim oradan plent alıp orayı asfaltsız bırakmak gibi bir niyetimiz yok zaten. Biz orada sadece harcadığımız parayla ihaleye çıksak bunun iki katı asfalt dökeriz. Bu parayı bu şekil harcasak daha fazla yol yapılır, asfalt dökülür. Müteahhit portatif bir plent kurar, 3 ayda bu paranın yarısına inanın en az iki katı asfalt döker."

Karalar, buna rağmen konuyu tekrar değerlendireceklerini belirtti.

Tufanbeyli'nin kanalizasyon sorunu

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de ilçede uzun zamandır faaliyete geçmeyen atık su arıtma tesisinin büyük bir sorun olduğunu, müteahhitle yaşanan anlaşmazlığın mutlaka çözülmesi gerektiğini, en kötü ihtimalle yeni bir tesis yapılması gerektiğini belirtti.

Ergü, "Şu anda kanalizasyon Sarız Çayına, oradan Göksu Çayına, Seyhan Barajı'na, içme suyuna kadar iniyor. Bu da doğaya insan sağlığına zarar veren bir durum. Bu konuya lütfen el atmanızı istiyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Adana'da genel olarak arıtma tesisi sorunu olduğunu, bunu çözmek için çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Tufanbeyli'deki tesisin çalışmasında sorun olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Tufanbeyli'deki arıtmayı biz de çok hızlı yapmak istiyoruz. 7 sene önce Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) devrolmuş ama çalışmamış. Demek ki ciddi bir sıkıntı varmış. Yani önceki dönemi eleştirmek doğru olmaz ama demek ki orada ciddi bir sıkıntı var. 2014'de devrolmasına rağmen hiç çalıştırılmamış. Biz geldiğimizden beri bu işle ilgileniyoruz. Ama problem varsa onu da çözmek lazım. Biz 'geçmiş dönemde çözülmedi biz de çözmeyelim' anlayışına girmiyoruz. Belediye başkanı burada, ASKİ ile çözülmesi gereken bir şey varsa gitmeden çözün."

ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş da tesisin durumu hakkında mecliste bilgi verdi.

Gündem maddelerin okunup oylanmasının ardından toplantıya yarın saat 14.00'e kadar ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa