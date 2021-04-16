Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi

Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı son oturumunda Belediyenin 2020 yılına ait faaliyet raporu üzerinde görüşmeler yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı son oturumunda Belediyenin 2020 yılına ait faaliyet raporu üzerinde görüşmeler yapıldı. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı raporu reddetti.

Zeydan Karalar Başkanlığında toplanan mecliste raporla ilgili bilgiler veren Başkan Karalar, konuşmasını tamamlayınca divandaki yerini Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar'a bıraktı.

Rapor üzerinde söz alan MHP'li Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "31 Mart 2019 seçimlerinin ardından tam 2 yıl geçti. Ne yaptık bu 2 yılda? Hayallerimizden neler gerçekleşti? Vatandaşa, Adanalılara verdiğimiz sözlerden ne kadarını gerçekleştirdik?" diye sordu.

Demirdağ, hazırlanan raporla ilgili kitabın 2019 ile arasında sadece renk farkının bulunduğunu söyledi.

AK Partili Ozan Gülaçtı ise, raporun "Sözde rapor" olduğunu ifade ederek, bir hizmet ve faaliyetten daha çok seçim bildirgesi gibi vaatlerden oluştuğunu kaydetti. Gülaçtı, "Raporun başı vaat, ortası demagoji, sonu hüsrandır" dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai Mercimek de, Başkan Zeydan Karalar'ı tebrik ettiğini belirterek devri sabık oluşturmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, faaliyet raporunu savundu. Seyhan, "Adana'da 2 yıldır bir şey yapılmadı demek haksız bir eleştiridir. Bir belediye tabidir ki asli görevini yapacaktır. Asli görevinin dışına çıkamaz. Geçmiş yönetimlerin yarım kalan projelerini tamamlayacaktır. Devlette devamlılık esastır" ifadesini kullandı.

Başkan Zeydan Karalar kürsüye gelerek eleştirilere cevap verdi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar daha sonra 2020 yılı faaliyet raporunu oyladı. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur ittifakının oylarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Esra Erol Nur Sürer Hande Erçel
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:54:09. #1.15#

title